Міністр спорту РФ Олег Матицин вчора чітко й однозначно розʼяснив МОКу та всьому світу:

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чому російських спортсменів не потрібно пускати на Олімпіаду та всі міжнародні змагання.

Очільник путінського спортивного відомства визначив 3 головні завдання для російського спорту:

"…

- ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ страны;

- ТРУДОСПОСОБНОСТЬ граждан;

- ДЕТОСПОСОБНОСТЬ граждан…"

Як бачимо, путінська Росія не лише повторює, а й удосконалює методи нацистської Німеччини у справі формування "ідеологічно правильного молодого покоління на службі влади і держави".

Тож, на відміну від приписів Олімпійського руху, де гуманістичні ЦІННОСТІ визначають ідеологію спорту, де пропагування МИРУ є головним завданням Олімпіади;

на Росії визначили РІВНО ПРОТИЛЕЖНІ цілі та формують СПОРТ для ВІЙНИ і пропаганди винятковості "російського світу".

Виступ міністра спорту Росії Олега Матицина - це ще один вагомий аргумент для майбутнього рішення МОК від 26 липня про повну ЗАБОРОНУ російській та білоруській спортивним командам, які влада виховує за калькою ГІТЛЕРЮГЕНДУ, брати участь в ОЛІМПІАДІ-2024 - головному світовому спортивному форумі ГУМАНІЗМУ і МИРУ!

П.С. Нагадаю, що 26 липня 2023 року, за рік до відкриття Літньої Олімпіади в Парижі, відбудеться засідання МОК, яке ухвалить остаточне рішення щодо учасників цього головного спортивного дійства планети.