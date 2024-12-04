Российский олигарх внезапно отказался руководить международной федерации, в которой предали Украину

Российский бизнесмен Алишер Усманов добровольно приостановил выполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования (FIE). Как сообщает пресс-служба FIE, временным президентом будет член исполнительного комитета от Греции Эмануэль Кациадакис

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Усманов руководил организацией с 2008 года, однако 1 марта 2022 года впервые временно отошел от должности из-за санкций Евросоюза. Несмотря на это, 30 ноября 2024 года его вновь избрали президентом федерации.

1 декабря исполнительный комитет FIE сообщил, что Усманов решил вновь приостановить свои полномочия. Это решение связано с желанием обеспечить стабильную работу федерации, не затрагивая ее интересы из-за введенных против него санкций.

Представитель Усманова подчеркнул, что бизнесмен будет действовать в рамках закона, чтобы защитить FIE от юридически необоснованных ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, избрание Усманова главой FIE вызвало резкую критику со стороны знаменитой украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Опытная спортсменка отметила, что на выборах представители многих страны, которые ранее были солидарны с Украиной, предали нашу страну, поддержав кандидатуру представителя РФ.

Ранее Харлан призналась, что FIЕ совершала подлости, пытаясь вернуть атлетов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ради этого руководство организации переносила квалификационные соревнования, ломая календарь и подставляя представителей Украины и других стран.

10 марта FIE стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах. Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины.

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал подарком для FIE выдвижение и последующее назначении ее президентом олигарха Алишера Усманова.

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