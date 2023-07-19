Российский министр в припадке психоза заявил о том, что задача спорта – подготовка к войне и 'детоспособность'. Его разнесли в сети

Министр спорта России Олег Матыцин попал под жесткую критику болельщиков после слов о том, что главными задачами его ведомства являются подготовка к обороноспособности и детоспособности страны. Чиновника обвинили в откровенной милитаризации сферы, а также заподозрили в неадекватности.

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"Три основные задачи, которые должен решать спорт: первая – обороноспособность страны, ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными. Вторая – трудоспособность граждан, которые в полной мере смогут реализовать интеллектуальные способности и профессиональные качества. Третья – детоспособность: у здоровых людей рождаются здоровые дети", – заявил Матыцин в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Читатели портала Sports.ru посоветовали министру изучить определение спорта. Также болельщики задались вопросом, почему российские атлеты в таком случае не воюют в Украине.

"К слову, количество извилин господина министра соответствует количеству задач", "Походу, скоро наступят темные времена, раз уже человек из Госдумы так напрямую говорит", "Психоз, которому нет конца и края", "А я всегда наивно думал, что первая задача – это здоровье людей", "Ужас, какой же бред он говорит, попахивает настоящим фашизмом", "Это и есть милитаризм", "Тогда почему спортсмены не на фронте?", "Во всем мире спорт – это развитие здоровья людей, у нас – подготовка к войне", "Детоспособность" – который день они выдают кринж про женщин в качестве куриц-несушек", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин выдал бред о том, что иностранные спортсмены "сейчас плачут от того, что не имеют возможности приезжать к нам и участвовать в соревнованиях на территории" РФ.

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