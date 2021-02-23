Российский лыжник во время спуска упал в восьмиметровую яму. Видео
Российский лыжник провалился в восьмиметровую яму, когда спускался по горному спуску на запрещённой трассе в Красной Поляне в Сочи.
Момент падения сняла экшн-камера, установленная на шлеме одного из сноубордистов, ехавшего следом за пострадавшим.
В ролике видно, как молодой человек, прилично разогнавшись на склоне, из-за скорости не заметил огромный провал в земле. Протекающий ручей создал в снегу 8-метровый провал, куда и угодил парень.
Как сообщает Telegram-канале Baza, последствиями для спортсмена стали переломы рук, перелом ноги и переохлаждение.
Недавно американская велосипедистка Хлоэ Дигерт разорвала ногу, упав на чемпионате мира по шоссейным гонкам на время в итальянском городе Имола.
Как сообщал OBOZREVATEL, двум лыжникам грозит ампутация пальцев после того, как они приняли участие в марафоне на 60 км под названием La Diagonela, который состоялся в Швейцарии.