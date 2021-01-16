Российский "КАМАЗ" столкнулся с летевшим вертолетом на "Дакаре". Видео момента

Российский экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шабалова попал в необычное происшествие на последнем этапе ралли-марафона "Дакар"-2021, который прошел в Саудовской Аравии.

Во время гонки 12-го этапа вертолет организаторов решил снять красивые кадры и слишком низко подлетел к грузовику. В какой то момент транспортное средство подпрыгнуло на холме и задело летательный аппарат. Пилот в последний момент смог резко поднять машину в воздух и избежать серьезный повреждений.

Для Шабалова этот этап и ралли в целом завершилось на второй строчке. Победу добыл Дмитрий Сотников, третье место занял Айрат Мардеев (все представители "КАМАЗа")

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона России, обвинявшего соперников в жульничестве, самого словили на обмане во время ралли-марафона "Дакар"-2021.

А 15 января во время гонки случилась смертельная трагедия. Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер после падения во время седьмого этапа.