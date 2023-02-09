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Российский гимнаст отправился воевать против Украины. Призвали "пожелать добра" оккупанту

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
7,1 т.
Российский гимнаст отправился воевать против Украины. Призвали 'пожелать добра' оккупанту

Российский гимнаст Максим Ходыкин поддержал войну в Украине и отправился на территорию нашей страны. Бывший член национальной сборной решил подписать контракт с армией диктатора Владимира Путина и уехал убивать украинцев.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил тренер сборной России по спортивной гимнастике Сергей Гулевский. Он призвал пожелать оккупанту "добра и всего хорошего".

Российский гимнаст отправился воевать против Украины. Призвали ''пожелать добра'' оккупанту
Российский гимнаст отправился воевать против Украины. Призвали ''пожелать добра'' оккупанту

"Максим Ходыкин – это первый спортсмен сборной по спортивной гимнастике, который открыто и по дружбе мне доверился как специалисту, врачу и человеку. И опыт для нас двоих, и история взаимоотношений по сей день ценная. По контракту ушел в зону СВО (так в России позорно называют войну в Украине. – Ред.). Кто умеет – молитесь за сохранность, кто хочет – желайте добра и всего хорошего, кто чем может – то и сотворите. И храните его ангелы и Всевышний!" – написал Z-патриот.

Российский гимнаст отправился воевать против Украины. Призвали ''пожелать добра'' оккупанту
Российский гимнаст отправился воевать против Украины. Призвали ''пожелать добра'' оккупанту
Российский гимнаст отправился воевать против Украины. Призвали ''пожелать добра'' оккупанту

Ранее российская пропаганда сделала из гимнаста Ивана Куляка национального героя после того, как на этапе Кубка мира в Катаре он вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z на майке.

 

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