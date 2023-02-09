Российский гимнаст отправился воевать против Украины. Призвали ''пожелать добра'' оккупанту

Российский гимнаст Максим Ходыкин поддержал войну в Украине и отправился на территорию нашей страны. Бывший член национальной сборной решил подписать контракт с армией диктатора Владимира Путина и уехал убивать украинцев.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил тренер сборной России по спортивной гимнастике Сергей Гулевский. Он призвал пожелать оккупанту "добра и всего хорошего".

"Максим Ходыкин – это первый спортсмен сборной по спортивной гимнастике, который открыто и по дружбе мне доверился как специалисту, врачу и человеку. И опыт для нас двоих, и история взаимоотношений по сей день ценная. По контракту ушел в зону СВО (так в России позорно называют войну в Украине. – Ред.). Кто умеет – молитесь за сохранность, кто хочет – желайте добра и всего хорошего, кто чем может – то и сотворите. И храните его ангелы и Всевышний!" – написал Z-патриот.

Ранее российская пропаганда сделала из гимнаста Ивана Куляка национального героя после того, как на этапе Кубка мира в Катаре он вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z на майке.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболистка сборной России Надежда Карпова объяснила, почему спортсмены из ее страны не должны участвовать в Олимпиаде-2024, назвав Путина фашистом.

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