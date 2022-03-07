Российский гимнаст – о знаке Z на груди: он означает "За мир"

Российский гимнаст Иван Куляк, который вышел на церемонию награждения с наклеенной буквой Z на своей формой, заявил, что просто хотел показать оттуда он. Объясняя свой перфоманс 20-летний спортсмен заявил, что никому не хотел зла, а буква Z означает "За мир".

Кроме того Куляк считает, что во всем виноваты украинские спортсмены, которые якобы первыми начали "всю эту движуху". Иван обиделся на наших соотечественников, потому что они выходили в желто-синих флагах и кричали "Слава Украине!".

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"Я хотел просто показать, откуда я. И все. Последствий я не боялся. Я никому не желал зла. То, как с нами там некрасиво обращались украинские спортсмены, как они себя там вели... Это просто надо было видеть. Они начали всю эту политику, а я просто взял и наклеил на форму уже после того, как они стали себя вести так", – заявил Куляк в интервью Telegram-каналу Shot.

Куляк возмущен, что украинские гимнасты требовали, чтобы россиян сняли с соревнований, хотя они "никому плохо ничего не говорили и не делали".

Как сообщал OBOZREVATEL, на этапе Кубка мира в Дохе Илья нанес на груди букву Z, поддержав вторжение России в Украину. Именно такой литерой маркировались западные подразделения войск агрессора.

Позже стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение обратиться к независимой комиссии по этике (Gymnastics Ethics Foundation), чтоб открыть дисциплинарное дело против Куляка.

Ранее представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира, который проходил 2-5 марта в Дохе.

После военного вторжения РФ в Украину они плакались, что чувствовали себя некомфортно на соревнованиях.