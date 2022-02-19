Российский фигурист в шоке от того, что случилось на Олимпиаде-2022

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Бойкова и Козловский
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Российский фигурист Дмитрий Козловский выступающий вместе с Александрой Бойковой в танцевальных парах на Олимпиаде-2022, возмущен несправедливым судейством. По словам Дмитрия, он никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией.

Бойкова и Козловский

На Играх-2022 в Пекине дуэт сборной Олимпийского комитета России (ОКР) занял 4-е место, набрав 220,50 балла.

"Определенные вещи делать нельзя. Я был в шоке, когда увидел третий уровень на нашей поддержкой. И нам не взяли сложный вход. Мы эту поддержку делаем 5 лет и на всех соревнованиях она была 4-го уровня. И та же бригада, что судила нас тут, судила нас раньше в Стокгольме и в Америке где за абсолютно такую же поддержку поставила 4-й уровень. Почему они решили, что на Олимпиаде можно судить по другому, я не знаю", – сказал Козловский во время пресс-конференции.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, победу в соревнованиях танцевальных пар с мировым рекордом добыли китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли Олимпийские игры-2022

Вторую строчку заняли представители Олимпийского комитета России (ОКР) Евгения Тарасова / Владимир Морозов (239,25).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли "бронзу"

Третье место у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Они набрали 237,71 балла.

"Серебро" у дуэта Евгения Тарасова / Владимир Морозов
Итоговый протокол

Чемпионкой Олимпиады-2022 в личном турнире фигуристок стала россиянка Анна Щербакова, которая опередила свою соотечественницу Александру Трусову.

Александра Трусова в слезах
Александра Трусова

Не смотря на то, что 17-летняя Трусова впервые в истории Игр исполнила пять четвертных прыжков, ей дали лишь "серебро".

Александра Трусова расплакалась

После этого Александра устроила истерику, заявив что никогда больше не выйдет на лед, а также сказала тренеру Этери Тутберидзе, что "Вы все знали!". Позже Трусова отказалась комментировать эти слова.

Александра Трусова не сдержала эмоций

На пресс-конференции вице-чемпионка Олимпиады-2022 объяснила свое поведение.

Спустя некоторое время появилось экспертное мнение врача-психиатр. Доктор объяснил, что случилось с российской фигуристкой.

Этери Тутберидзе (слева) на Олимпиаде-2022

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Тутберидзе может быть отстранена от Олимпийских игр

Обращение команды OBOZREVATEL.
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