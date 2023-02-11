Российский чемпион, поддержавший войну в Украине, которому отрезали ступни, дал согласие на ампутацию пальцев рук

Олимпийский чемпион-2016 по фигурному катанию Роман Костомаров, которого 10 января было госпитализировано с пневмонией, дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни, сообщает Telegram‑канал 112. Несколько дней назад 46-летнему фигуристу ампутировали стопы.

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Накануне болезни Костомаров простуженным принял участие в уличном представлении в Коломне, где откатал программу на 25-градусном морозе. До этого у Романа был кашель, на который он не обращал внимание. После шоу фигурист посетил баню, после которой его состояние резко ухудшилось.

Двукратный чемпион мира, выступавший ранее в танцах на льду с Татьяной Навкой, попал в реанимацию с диагнозом пневмония, где его подключили к ИВЛ. Костомарову становилось хуже и врачи его перевели на аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). В результате у спортсмена серьезно пострадали мелкие сосуды в конечностях и начался некроз тканей.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения Костомаров высказался в поддержку агрессии России. У себя в Instagram россиянин лицемерно заявил, что страна-террорист "никогда никого не трогала и не нападала".

13 декабря прошлого года Костомаров за поддержку войны против Украины был внесен в санкционный список. 7 января соответствующий указ Верховной Рады подписал Владимир Зеленский.

В ответ Z-патриот заявил, что ему "плевать на президента Украины".

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