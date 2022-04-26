Российский чемпион Олимпиады нарушил дисквалификацию за участие в Z-концерте

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов выступил на чемпионате России по плаванию, несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федераций водных видов спорта (FINA). Спортсмен вышел на старт в Казани на дистанции 100 метров на спине, закончив заплыв третьим.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". При этом сам Рылов отказался от каких-либо комментариев относительно своего участия на первенстве.

В FINA уже отреагировали на это нарушение россиянина. "FINA известно, что господин Рылов участвовал в чемпионате России в эти выходные, и она начала внутреннюю проверку, чтобы установить, были ли нарушены санкции или правила FINA. Результаты этой проверки будут вскоре объявлены", – говорится в заявлении федерации.

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Напомним, Рылова наказали за участие в митинге в поддержку войны в Украине 18 марта в Лужниках. Кроме пловца на Z-концерте засветились лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины и Виктория Листунова, фигуристы Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Виктория Синицына.

Ранее спонсорский контракт с Евгением из-за Z-концерта разорвал мировой лидер по производству экипировки для пловцов компания Speedo.

Под шквал критики попал лыжник Александр Большунов. Ради присутствия на сцене в Лужниках он отказался стартовать в гонке раздельным стартом на турнире "Олимпийцы России".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь главаря Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "политизацией спорта" дисквалификацию Евгения Рылова за участие в митинге в Лужниках.