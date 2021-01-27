Российский чемпион может получить до 2 лет тюрьмы за нападение на соперника на финише КМ по лыжным гонкам
Финский юрист проанализировал эпизод со знаменитым российским лыжником Александром Большуновым, который на этапе Кубка мира сперва пытался ударить палкой соперника из Финляндии, а потом въехал в него на финише.
Поскольку россиянин толкнул Йони Мяки уже после того, как финишировал, это может быть расценено полицией не как обычный гоночный инцидент с физическим контактом на трассе, а как уголовно наказуемое нападение.
"В таком случае ситуация подпадает под главу 21 Уголовного кодекса Финляндии, в которой идет речь о преступлениях против жизни и здоровья. Если судья вынесет Большунову приговор по разделу 5 этой главы 21, то он может быть либо оштрафован, либо сесть в тюрьму максимум на два года", – цитирует Оскара Линдберга "Матч ТВ".
На финишной прямой четырехкратный серебряный призер чемпионата мира попытался палкой ударить Мяки, но промахнулся. Согласно с разделом 5 главы 21 УК Финляндии даже такая попытка нанести телесные повреждения является в стране уголовным преступлением.
По мнению Линдерга полиция будет рассматривать два поступка российского лыжника как один, так как они были совершены практически в одно время.
"Если Большунова признают виновным, то максимально может провести за решеткой до двух лет и восьми месяцев тюрьмы", – подытожил Линдберг.
Напомним, что по итогам инцидента на Большунова подали заявление в полицию. В свою очередь отец Александра заявил, что за такое поведение нужно подходить к соперникам и "по-русски давать им в морду".