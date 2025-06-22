Вооружённые силы Украины уничтожили очередного сержанта российской армии Андрея Минеева. Уроженец Бурятии был чемпионом Кяхтинского района по вольной борьбе. Его ликвидация произошла 5 июня 2025 года в ходе боевых действий на востоке нашей страны.

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Минеев родился в с. Дурены, которая от границы с Украиной находится на расстоянии 4700 км. Окончил педагогический колледж в Улан-Удэ и в 2022 году был мобилизован в состав 37-й отдельной мотострелковой бригад.

До этого проходил срочную службу в Кяхте. Несмотря на спортивное прошлое и гражданскую профессию, он добровольно принял участие в агрессивной войне против Украины.

В 2025 году Минеев получил медаль Суворова — одну из многочисленных российских наград, которыми прикрывают участие солдат в оккупации. Его попытка "служить родине" завершилась так же, как у сотен тысяч других захватчиков: в грязной канаве.

Силами обороны Украины продолжается системное уничтожение российских войск, незаконно находящихся на украинской территории. Каждый оккупант, вне зависимости от заслуг и званий, будет нейтрализован.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня Николай Березников, российский легкоатлет и мастер спорта, был ликвидирован Силами обороны Украины. В прошлом спортсмен, а позже – участник агрессивной войны против Украины, он стал очередным оккупантом, который почувствовал на себе всю силу ударных дронов ВСУ.

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