Российских призеров Олимпиады посадили на карантин перед встречей с Путиным

Призеры зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в составе команды олимпийского комитета России готовятся ко встрече с президентом своего государства Владимиром Путиным в необычном режиме. Спортсменов отправили на самоизоляцию, чтобы они "очистились" от возможного заболевания коронавирусом и не заразили чиновников.

Об этом пишет сайт "РБК Спорт". Призеры Игр и их тренеры находятся на базе в подмосковном Новогорске, сообщил источник издания в ОКР. Сама же встреча намечена в Кремле на 4 марта, но эту дату могут сдвинуть на день в какую-либо сторону. Также на ней будут присутствовать руководители спортивных федераций.

На карантине находятся представители различных видов спорта – даже тех, где зимний сезон продолжается. Среди них – лыжники, фигуристы, биатлонисты. Правда, в ОКР считают, что спортсменам созданы все условия для подготовки к дальнейшим соревнованиям.

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Напомним, в медальном зачете Олимпиады россияне заняли девятое место, завоевав 32 награды: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Тройку призеров составили команды Норвегии, Германии и Китая.

Как сообщил OBOZREVATEL, российские СМИ придумали свой медальный зачет Олимпиады-2022. Таким образом они подняли команду ОКР.