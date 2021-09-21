Российских гандболистов поймали на игре на тотализаторе во время юношеского Евро-2021

Восемь гандболистов юношеской сборной России принимали участие в договорных матчах во время чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На соревнованиях команда из РФ заняла предпоследнее, 15-е, место.

Как сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР), все эти игроки были временно отстранены от участия в турнирах. В результате расследования, которое проводилось комитетом этики и честной игры, стало известно, что в сборной РФ сформировалась группа из восьми человек, которые поддерживали связь с теми, кто занимается организацией ставок, и помогали обеспечить необходимый результат.

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Президент ФГР Сергей Шишкарев был возмущен итогами разбирательства и сравнил провинившихся гандболистов с изменниками.

"Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене родине", – заявил функционер.

Отметим, что на Евро-2021 U-19 по гандболу россияне проиграли семь из восьми матчей, сыгранных на турнире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее норвежских гандболисток оштрафовали за отказ выходить на поединок чемпионата Европы в бикини.