Российских бойцов не пустят на чемпионат Европы по MMA в Украине

В начале ноября в украинской столице состоится континентальный форум по смешанным единоборствам. Среди его участников не будет ни одного спортсмена из России. Такое условие поставил организатор турнира – Украинская федерация смешанных боевых искусств (UF MMA).

Чемпионат Европы в Киеве пройдет под эгидой GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts). Президент UF MMA Владимир Тесля рассказал, как еврофорум перекочевал в Украину. На странице организации в Facebook он рассказал, что изначально турнир собирались провести в Греции, затем в Грузии, но обе страны вынужденно отказались от проведения из-за пандемии коронавируса.

Тогда свое желание высказала Украина, но с условием, что в ЧЕ не будут принимать участие бойцы из России. GAMMA с пониманием отнеслась к этому требованию и согласилась. По словам Тесли, на данный момент GAMMA признана в 41 стране, еще в некоторых она проходит процесс регистрации.

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