Легендарная прыгунья с шестом Елена Исинбаева стала фигуранткой судебного разбирательство в родном Волгограде. Правительство области подало иск против двукратной олимпийской чемпионки из-за то, что она задолжала властям 27400 рублей (300 долларов США).

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Об этом со ссылкой на собственные источники информирует Telegram-канал Baza. По его данным, иск к Исинбаевой, которая весной минувшего года сбежала в Испанию, поступил из-за двух парковочных мест площадью 40 квадратных метров. Они принадлежат самой спортсменке, однако земля, на которой построена стоянка для автомобилей, находится в собственности муниципалитета Волгограда.

Владельцы парковочных мест обязаны заключать с властями договор и платить аренду. Однако Исинбаева не подписала необходимые документы. В итоге у нее образовался долг на 27400 рублей. Власти намерены через суд взыскать с бывшей спортсменки эту сумму.

Отметим, что в отношении Исинбаевой в России развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать", что "дала ей родина", после того, как она отреклась от армии РФ. А офицерское звание ВС она назвала номинальным.

При этом сама бывшая легкоатлетка врет о том, что не имела отношение ни к одному политическому движению. Она входит в Putin Team, является лицом правящей партии "Единая Россия", а также входила в рабочую группу по внесению изменению в конституцию РФ, которые позволили обнулить сроки диктатора Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал исключать Исинбаеву из своего состава, несмотря на ее службу в армии РФ и поддержку диктатора Владимира Путина. В свою очередь команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву.

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