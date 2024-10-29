Российские оккупанты убили вице-чемпиона Европы из национальной сборной Украины по гребле

28 октября при выполнении боевого задания под Нью-Йорком (Бахмутский район, Донецкая область) погиб член национальной сборной Украины по гребле Даниил Егоров, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины. Герою навсегда осталось 24 года.

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С 2016 Даниил представлял Украину на международной арене. Свою спортивную карьеру он начал в Запорожской области под руководством тренера Владимира Гапоненко, а затем выступал за Николаевскую область. Учился в Николаевском ВУФК и Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова.

В активе Егорова "бронза" чемпионата Европы среди юниоров 2017 года, "серебро" чемпионата Европы до 23 лет 2019 года.

С началом полномасштабного вторжения пошел добровольцем. Служил в полку "Азов". Награжден почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Золотой крест" (06.09.2023) и "За сохранение жизни" (30.01.2024).

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в боях на Донбассе погиб мастер спорта Украины по гребле Александр Дикий.

По состоянию на 1 октября 2024 года в результате полномасштабного вторжения России погибли 516 украинских тренеров и спортсменов, которые сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и пошли защищать Родину от оккупантов. Также с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено 523 объекта спортивной инфраструктуры в Украине.

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