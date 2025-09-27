Российские оккупанты убили украинского тренера по легкой атлетике

Украинский тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник погиб в боях с российскими оккупантами под Покровском на Донетчине. Спортсмен и защитник Украины отдал свою жизнь еще в ноябре 2024 года, однако официальное подтверждение трагедии пришло только сейчас.

Андрей Бобровник был киевлянином, выпускником Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Он являлся сыном заведующего кафедрой легкой атлетики, зимних видов и велосипедного спорта Владимира Бобровника. В марте 2022 года Андрей добровольно встал на защиту страны от российских захватчиков.

Прощание с воином состоялось 27 сентября в Киеве – похоронят Андрея Бобровника на Алее Славы Лесного кладбища

Все, кто хочет помочь семье героя, может сделать пожертвование на карточку папы Андрея: 4149 6090 2738 4108.

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по легкой атлетике Роман Гаврилюк. Представитель Закарпатской области неоднократного побеждал и был в числе призеров забегов от Rivne Running Club.

В июне этого года на фронте погиб украинский легкоатлет Виталий Рымарук. 26-летний спортсмен защищал страну с 2024 года и отдал жизнь в борьбе за независимость Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в боях с российскими оккупантами погиб бывший бегун и друг многих звезд современной легкой атлетики Олег Мельничук на позывной "Слон".

