Российские оккупанты убили украинского силача-рекордсмена, выигрывавшего чемпионат Европы

Известный украинский пауэрлифтер Михаил Малкуш погиб на фронте, защищая страну от российской агрессии. О смерти чемпиона Европы среди юниоров и рекордсмена Украины сообщила Федерация пауэрлифтинга Украины.

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Спортсмен погиб во время службы в рядах Сил обороны. Подробности обстоятельств его гибели не раскрываются. Ранее в базах учета потерь Михаил числился пропавшим без вести с осени 2025 года в районе Покровска, позже его смерть была подтверждена официально.

В сентябре Малкушу должно было исполниться 30 лет. Он представлял Луцк и считался одним из самых сильных украинских юниоров в жиме лежа в весовой категории до 59 килограммов.

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Среди главных достижений спортсмена: победа на чемпионате Европы среди юниоров в Люксембурге в 2018 году, призовые места на мировых первенствах среди юниоров и рекорд Украины в жиме лежа. На Кубке Украины в Коломые он установил национальное достижение, подняв 190 килограммов.

На гибель спортсмена также отреагировал и украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

"Очередная тяжелая утрата для украинского спорта. Россия убила украинского пауэрлифтера Михаила Маркуша. Михаил был одним из самых ярких юниоров в жиме лежа в весовой категории до 59 кг. Призер чемпионатов мира среди юниоров, чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен Украины", – написал Гераскевич в Threads.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года на войне с российскими оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью и рекордсмен страны.

В июле 2025-го мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Украины и Европы Андрей Мазанович был убит российскими оккупантами. Титулованному экс-спортсмену навсегда осталось 37 лет.

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