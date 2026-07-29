Российские оккупанты убили украинского чемпиона Европы и мира, бронзового призера Паралимпиады по плаванию

Российские оккупанты убили украинского паралимпийца Антона Стабровского, который после завершения спортивной карьеры добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины. 38-летний герой погиб во время выполнения боевого задания на Луганском направлении.

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Летом 2025 года Антон вступил в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. 18 декабря во время выполнения боевого задания в районе села Грековка с ним была потеряна связь. С тех пор военнослужащий считался пропавшим без вести. 28 июля 2026 года его гибель была подтверждена официально.

Антон Стабровский родился во Львове 12 сентября 1987 года. Выступал в классе S12 (В2) - нарушение зрения.

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С 2004 по 2016 год завоевал "бронзу" Паралимпиады-2008 в Пекине, стал чемпионом мира в эстафете в 2006 году, чемпионом Европы в 2009 году, выиграл "серебро" чемпионата Европы-2011, а также стал призером чемпионатов мира и Европы.

Прощание с Антоном Стабровским состоится 29 июля во Львове.

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