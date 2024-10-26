Российские оккупанты убили многократного призера чемпионата Украины по дзюдо

23-летний украинский дзюдоист из Днепра Даниэль Класс погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области, сообщает Федерация дзюдо Украины. Герой с начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины.

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Даниэль занимался дзюдо под руководством тренерской группы Григория Короля и Георгия Гавриша, был кандидатом в мастера спорта.

В активе Даниэля "бронза" чемпионата Украины U17 в 2017 году.

Также Класс являлся бронзовым призером чемпионата Украины среди кадетов U18 в 2018 году, медалистом многочисленных всеукраинских турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, год назад мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Максим Чумак погиб 3 января в боях с российскими оккупантами, сообщает Спортивный комитет в Facebook. Многократному победителю всеукраинского и международного уровня было 38 лет.

19 октября двукратный победитель молодежных чемпионатов мира по скалолазанию Максим Петренко погиб в бою с российскими оккупантами под Торецком.

По состоянию на 1 октября 2024 года в результате полномасштабного вторжения России погибли 516 украинских тренеров и спортсменов, которые сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и пошли защищать Родину от оккупантов. Также с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено 523 объекта спортивной инфраструктуры в Украине.

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