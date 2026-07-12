Российские оккупанты убили КАБом в Сумах украинскую легкоатлетку

В результате удара российских управляемых авиабомб по Сумам 11 июля погибла 13-летняя легкоатлетка Ульяна Ворона. Девочка занималась в СДЮСШОР имени Владимира Голубничего и была воспитанницей украинской легкой атлетики, сообщила президент Федерации легкой атлетики Украины и народный депутат Ольга Саладуха.

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"Россия уничтожает наше спортивное будущее... В буквальном смысле этого слова", – написала Саладуха у себя в Facebook.

Она также подчеркнула, что девочка занималась спортом и могла прославить свой город и Украину на международной арене.

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11 июля российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум. По данным Сумской областной военной администрации, по Заречному району города были выпущены три управляемые авиабомбы.

Власти сообщили, что две авиабомбы попали в людное место, где находились мирные жители, двигались автомобили и общественный транспорт. Один из ударов пришелся по району дороги и остановки общественного транспорта.

В результате атаки погибли пять человек, еще несколько получили ранения и были госпитализированы.

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