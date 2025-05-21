Российские оккупанты убили чемпиона Украины по марафонскому бегу

На фронте погиб военный Петр Шукалович – титулованный марафонец и защитник Украины, сообщает Race Project. Он воевал с 2015 года в составе 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" и был многократным победителем соревнований по бегу.

Видео дня

Шукалович был чемпионом Украины по марафонскому бегу и трижды выигрывал "Могрица эко-трейл". Даже во время войны он оставался активным спортсменом – в 2024 году стал участником #RaceProject, где в эстафетном формате команда пыталась преодолеть марафонскую дистанцию на рекордном уровне.

В интервью для этого проекта Петр объяснял свое участие тем, что война должна оставаться в фокусе общества: "Моя профессия – защищать родную землю, но войну надо выигрывать не только на передовой, и сделать это мы можем только постоянно напоминая о том, что она до сих пор продолжается!".

Он вспоминал, как в школе участвовал в соревнованиях на 1500 и 3000 метров, а также в эстафетах – и согласился на вызов пробежать сразу 16 отрезков в составе команды Race Project.

За последние два года Шукалович дважды получал ранения, но каждый раз возвращался в строй. У него остались жена, которая также служит в Вооруженных силах, и маленькая дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году на войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по легкой атлетике Роман Гаврилюк. Представитель Закарпатской области неоднократного побеждал и был в числе призеров забегов от Rivne Running Club. У него осталось жена и двое дочек.

В марте 2025-го россияне убили чемпиона Украины по легкой атлетике и спортивному ориентированию Ореста Малованюка, успевшего пройти через самые горячие точки войны с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!