Российские оккупанты убили чемпиона Украины по легкой атлетики

На фронте погиб украинский легкоатлет Виталий Рымарук, сообщает ukr.athletics. 26-летний спортсмен защищал страну с 2024 года и отдал жизнь в борьбе за независимость Украины.

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Виталий был чемпионом Украины среди юниоров в метании диска, не раз становился призёром национальных соревнований юниорского уровня.

Ещё два года назад он продолжал тренироваться и выступать, но с началом полномасштабного вторжения России добровольно вступил в ряды защитников. Служил в спецподразделении "Омега".

"Он был примером для всех - искренний, добрый, ответственный. Настоящий лидер и патриот. Его подвиг никогда не будет забыт", - вспоминает его классный руководитель.

У героя остались жена и маленькая дочь.

Украинская спортивная общественность выражает глубокие соболезнования родным.

"Мы благодарим его за мужество и преданность. Благодаря таким, как он, мы продолжаем жить и бороться", – говорится в сообщении Федерации лёгкой атлетики Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в боях с российскими оккупантами погиб бывший бегун и друг многих звезд современной легкой атлетики Олег Мельничук на позывной "Слон".

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