Российские оккупанты убили чемпиона Украины по греко-римской борьбе

На войне против российских оккупантов погиб чемпион Украины по греко-римской борьбе Сергей Шумилов. 31-летний спортсмен и военнослужащий Вооруженных сил Украины отдал жизнь, защищая независимость страны, сообщат Telegram-канал Greco-Roman Wrestling Ukraine. Сергей Шумилов погиб 4 января 2026 года. В сообщении отмечается, что он присоединился к ЗСУ в начале 2022 года, оставив спортивную карьеру ради защиты государства.

Видео дня

"На початку 2022 року він змінив борцівське трико на військову форму. До останнього подиху Сергій залишався вірним присязі, віддавши за нашу свободу найцінніше — своє життя", — говорится в некрологе.

Сергей Шумилов был кандидатом в мастера спорта, неоднократным чемпионом и призером всеукраинских и международных соревнований по греко-римской борьбе. Он являлся воспитанником николаевской КДЮСШ №1 и выпускником Николаевского высшего училища физической культуры.

В Николаеве также подтвердили гибель спортсмена, подчеркнув, что спортивная семья города понесла невосполнимую утрату. У Сергея остались мать и маленький сын, который теперь будет расти без отца.

Все желающие могут поддержать семью погибшего героя: карточка матери (Шумилова Л.): 4149 4975 0382 3413.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года в боях за Украину погиб мастер спорта по греко-римской борьбе, воин Роман Стащенко из Днепропетровской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!