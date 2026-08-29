Российские оккупанты убили чемпиона Украины и призера национальных чемпионатов а также участника чемпионатов мира и Европы по велоспорту

В возрасте 33 лет на фронте погиб харьковский велогонщик Роман Бузиле, пишет Харьковская государственная академия физической культуры. Многократный чемпион и призер чемпионатов Украины по шоссейному велоспорту защищал страну в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Видео дня

Бузиле родился в Харькове, где начал спортивную карьеру в ДЮСШОР "Олимпия".

За годы выступлений он становился победителем и призером национальных первенств в разных возрастных категориях, а также занимал призовые места на международных соревнованиях.

Главные истории дня

Харьковский спортсмен представлял Украину на чемпионатах мира и Европы среди юниоров. Он окончил Харьковскую государственную академию физической культуры и имел звание мастера спорта Украины по велоспорту.

После начала полномасштабной войны Бузиле присоединился к Силам обороны Украины.

На этой неделе Романа Бузиле похоронили в Харькове. Вечная память герою.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!