Российские оккупанты ракетным ударом уничтожили базу 'Динамо' и разрушили стадион в Запорожье, где состоялся последний матч Лобановского

Появились видео и фото последствий ракетной атаки российских террористов на Запорожье. В результате прилетов уничтожена база "Динамо", также существенно поврежден стадион "Торпедо". На этой арене 7 мая 2002 года состоялся матч между местным "Металлургом" и киевским "Динамо", ставшим фатальным для Валерия Лобановского.

Фотографии разрушенной базы выложил у себя в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Видео дня

"Это уже 351-й спортивный объект в 14 областях Украины, который пострадал с начала полномасштабного вторжения. Это наша общая боль и потеря", – написал чиновник.

Прилет в спорткомплекс "Торпедо" вызвал значительные повреждения. Видео из пострадавшего помещения у себя в Instagram выложил серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио в греко-римской борьбе Парвиз Насибов.

"Зал, где мы тренировались. "Соседи", "братья", спасибо вам за все", – написал Насибов.

Сильно поврежден и стадион. На футбольном поле образовалась большая воронка.

"Это полный пи*дец. Вот так вот. Никто здесь не находился. Никаких военных не было. Спортзал наш родной...", – шокировано комментирует случившееся автор видео.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска страны-агрессора России ночью в среду, 18 октября, нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Один из них пришелся на многоэтажное здание в центре города, под завалами оказались жители.

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