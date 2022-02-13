Российские лыжники ответили про Украину после победы на Олимпиаде-2022

Американский журналист Натаниэль Херц на пресс-конференции после лыжной эстафеты Олимпиады-2022 спросил у победившей команды Олимпийского комитета России (ОКР), не чувствуют ли они какую-то нарастающую напряженность. Херц уточнил, что атлеты в Пекине выступают в своеобразном пузыре, поэтому ему интересно, ощущается ли что-то в свете обострения ситуации между РФ и Украиной.

В ответ один из победителей, Денис Спицов заявил, что не считает вправе обсуждать политические вопросы. По словам лыжника Олимпиада прежде всего создана для объединения.

"Здесь среди спортсменов нет какой-то вражды. Мы здесь делаем одно общее дело — развиваем лыжные гонки во всём мире. Поэтому я думаю, что этот вопрос для спортсменов неуместен. Пускай эти вопросы решают политики", – приводит слова Спицова "Чемпионат".

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Александр Большунов добавил, что "Олимпийские игры — это большой праздник".

Отметим, что ОКР победила больше чем с минутным преимуществом над Норвегией. "Бронза" у Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт опубликовал критическую статью по поводу факта выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022.

Автор считает, что наказание за массовые махинации с допингом в России выглядит несерьезным, поскольку, по его мнению, спортсменов этой страны не должны допускать на Олимпиады.

Напомним, что в первой гонке Олимпиады-2022 Большунов выиграл скиатлон 15 км + 15 км. Его главный соперник норвежец Йоханнес Клебо испытал серьезные трудности на китайской трассе и финишировал лишь 40-м.

Действующий чемпион мира и двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) не оставил ни одного шанса конкурентов, несмотря на курьезную ситуацию на старте.

После отсечки 2,5 км Большунов на одном из спусков не удержался, упав с трассы.

Ключевые события случились во второй половине гонки. После замены лыж Большунов километр за километр наращивал свое преимущество.

Отметим, что год назад Александра наказали за нападение на финского соперника Йони Мяки на финише эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам.

Большунов сначала попытался ударить Мяки своей палкой, а затем врезался в него после окончания заезда, сбив финна с ног. Тогда команду россиянина дисквалифицировали и лишили "бронзы" в эстафете.

Комментируя инцидент, отец российского лыжника заявил, что за такое поведение нужно подходить к соперникам и "по-русски давать им в морду".

Мяки признался, что действительно мешал Большунову на финише и провоцировал его перед решающим отрезком.