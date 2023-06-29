Российская соперница Харлана из-за отстранения пожаловалась на то, что 'мы там явно никому не нужны'

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтования София Позднякова смирилась с тем фактом, что мировой спорт спокойно переживает отсутствие российских атлетов. Одна из главных соперниц украинки Ольги Харлана, которая накануне выиграла Европейские игры-2023, отметила, что из-за отстранения РФ якобы обесцениваются медали разных турниров.

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Об этом Позднякова заявила в интервью YouTube-каналу "Без воды". Фехтовальщица, которая побеждала на Играх в Токио-2020, выразила уверенность в том, что россиян не хотят видеть на соревнованиях, так как европейцы и американцы якобы боятся конкуренции.

"Да, конечно, все радуются, что стало меньше конкуренции, особенно в женской сабле. Мы там явно никому не нужны лишний раз. Медали становятся ниже достоинством? Разделяю эту позицию. То же самое, если приду в какую-нибудь детскую школу, у всех выиграю и такая: "Ох, какая я молодец!". Уже думала об этом. Вряд ли та же француженка, которая проиграла Соне Великой в 2016 году, потом мне в Токио, в случае победы на Олимпиаде в Париже – а я думаю, у нее есть потенциал – будет стоять с медалью и думать: "Эх, ну вот Сони нет… А так все хорошо", – сказала Позднякова.

Отметим, что россиянка и ее соотечественница Софья Великая были отстранены от соревнований, несмотря на то, что Международная федерация фехтования (FIE) вернула представителей РФ в свои турниры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольха Харлан рассказала, как FIE в угоду российским спортсменам устраивает подставы для представителей Украины и других стран.

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