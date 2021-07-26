Российская соперница Харлан в третий раз подряд проиграла финал Олимпиады

Российская фехтовальщица Софья Великая в третий раз подряд не смогла выиграть "золото" Олимпийских Игр в личных соревнованиях. В финале турнира в Токио 36-летняя спортсменка, которая является главной оппоненткой украинки Ольги Харлан, уступила соотечественнице Софье Поздняковой – 11:15.

До этого в 2012 году в Лондоне Великая проиграла в финале представительнице Республики Корея Ким Джи Ен со счётом 9:15. А в 2016 году в Рио-де-Жанейро Софья уступила в решающей схватке соотечественнице Яне Егорян – 14:15.

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Таким образом, на счету россиянке осталось лишь "золото" олимпийского турнира в Рио, где она победила в командной сабле.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Харлан сенсационно вылетела с Олимпиады-2020, уступив уже в первой схватке сопернице из Китая. Наша соотечественница в соцсетях эмоционально прокомментировала свою неудачу.