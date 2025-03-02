Российская олимпийская чемпионка устроила 'жалкое зрелище' перед Вэнсом. В ответ ее назвали 'мерзостью'

Олимпийская чемпионка Пекина-2020 в лыжной эстафете Вероника Степанова вновь оказалась в центре скандала после странного обращения к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. В своем Telegram-канале 24-летняя спортсменка неожиданно пригласила американского политика покататься на лыжах в России, пообещав поставить его "на правильные лыжи" в обмен на "правильного президента МОК".

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"Джейсон Дональдович! И вправду, что вам по вермонтам всяким кататься, приезжайте лучше к нам, на правильные лыжи поставим. А вы нам за это – правильного президента МОК", – написала Степанова.

Такое заявление вызвало волну насмешек среди болельщиков. Многие припомнили лыжнице ее же собственные высказывания, где она резко критиковала Запад и международные соревнования.

"Классические патриоты: только сахарком поманили – сразу США никакой не враг и не лидер проклятого Запада, а надежный партнер. Жалкое зрелище", – написал один из пользователей.

"Женщины после рождения ребенка обычно становятся умнее, а здесь все наоборот – уже и до Вэнса добралась", – добавил другой комментатор, намекая на то, что Степанова недавно стала мамой.

Некоторые и вовсе сравнили пост Степановой с неадекватностью: "Почему-то вспомнилось, что в Питере есть психиатрическая больница №3 имени Скворцова-Степанова. Видимо, не случайное совпадение", "Какая мерзость".

Напомним, что в субботу, 1 марта, в американском городке Уэстфилд, штат Вермонт, прошла акция протеста против Вэнса. Этот город был выбран для митинга, потому что политик приехал туда на лыжный курорт отдыхать.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Зеленский совершил официальный визит в США, поскольку в Белом доме планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Во время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины, президентом США и Вэнсом.

Это привело к тому, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения не состоялось.

В мае 2023 года за нелепые высказывания Вероники Степановой в интернете, болельщики наградили ее титулом "спортсменки с интеллектом стиральной машинки".

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