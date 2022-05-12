Российская олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафетной лыжной гонке Вероника Степанова рассказала, что после ее восторженных высказываний о президенте России, к ней со словами поддержки обратились много западных спортсменов. Степанова с иронией отметила, что все лыжники, которым она везла сувениры с портретом Путина никуда не исчезли [после начала войны в Украине].

По словам 21-летней уроженки Камчатки, очень немногие поменяли свою точку зрения.

"Кстати, многие ли в курсе, что наши гоночные перчатки с гербом были самым популярным предметом обмена среди лыжников, по крайней мере моего возраста, все последние годы? Никто их не выбросил и не сжег их демонстративно. Так что с друзьями в лыжном мире у нас все нормально, поверьте", – сказала Степанова у себя в Telegram-канале.

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Российские болельщики не смогли сдержать эмоций от такого перфоманса своей соотечественницы.

"Я вообще ничего не понимаю,ладно футбол там,мячом в голову попасть может,но почему лыжники и шахматисты самыми отбитыми оказались?" – задаются риторическим вопросом фанаты.

Другие считают, что Степанова выбрала неудачный способ рекламировать себя.

Некоторые юзеры признаются, что высказывание лыжницы вызывают у них омерзение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Степанова, получив 26 апреля "Орден Дружбы" из рук главы РФ, заявила, что на ее глазах Россия "снова стала сильной, гордой, успешной".