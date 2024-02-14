Российская фигуристка-чемпионка приземлилась лицом об лед во время выступления. Видео

Победительница II зимней Спартакиады городов Центра и Северо-Запада России Анна Швецова получила серьезную травму на Всероссийских соревнованиях имени Кирова. Во время произвольной программы 16-летняя фигуристка неудачно приземлилась с тройного флипа.

Спортсменка в заключительной фазе вращения не удержала равновесие и упала лицом об лед. В результате несчастного случая Анна разбила бровь и не смогла завершить выступление, покинув залитый кровью лед при помощи мамы.

На видео слышно, как старший судья останавливает свистком музыку и зовет медиков.

Глава Федерации фигурного катания Вологды Любовь Кубасова комментируя случившееся заявила, что Швецова чувствует себя нормально и уже приступила к тренировкам.

"Шов наложили, также провели обследование. Сотрясения не выявили. Также с мамой девочки связалась полиция, взяла все объяснения. Вчера девочка уже вышла на тренировку", — заявила в интервью РИА Новости Кубасова.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января российская фигуристка Мария Симонова получила серьезную травму, упав во время выступления на Всероссийских соревнований "За призы президента Федерации фигурного катания Москвы". 14-летнюю чемпионку столицы РФ уронил головой об лед ее партнер Марк Бреславский.

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