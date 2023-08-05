Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Известная российская фигуристка, выступающая в одиночном катании Софья Самоделкина переходит в команду Казахстана. 16-летняя уроженка Москвы является вице-чемпионкой Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряной призеркой первенства России среди юниоров (2022), победительницей финала Кубка России среди юниоров (2020), победительницей V этапа Гран-при России "Волжский пируэт" (2022). Она исполняла все виды четверных прыжков и тройной аксель.

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Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана (СКК) Олжас Бесбаев заявил, что Самоделкина уже получила казахстанский паспорт. В комментарии пропагандистам из "РИА Новости", Бесбаев сакцентировал внимание на том, что у них в стране противозаконно иметь два гражданства.

"Скорее всего, Самоделкина отказалась от российского гражданства, думаю, да. Теннисистка Лена Рыбакина отказывалась, точно вам говорю. У нас по закону одно гражданство, не как у вас", - сказал директор СКК.

Бесбаев уточнил, что скорее всего, либо ее мать, либо кто-то из ближайших прямых родственников был рожден на территории республики, поэтому они получили паспорта в упрощенном формате.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) уже уведомлена о желании Самоделкиной перейти в другую сборную, но на данный момент не дала на это разрешение.

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов.

Действующая победительница чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 м Кристина Силаева будет соревноваться под флагом Казахстана. По словам 23-летней спортсменки, она уже не тренируется в РФ, а свое решение о смене гражданства приняла в начале весны.

Знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции.

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова, получив паспорт Дании.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

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