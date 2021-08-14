Российская чемпионка пришла на встречу с мэром родного города с флагом США

Известная российская легкоатлетка Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым в браслете с флагом США. 60-летняя спортсменка является уроженкой этого города в Республике Татарстан и обладает титулом "почетного гражданина".

Победительница многочисленных марафонов последнее время живет в Джексонвилле (штат Флорида). Отправляясь к высокопоставленному российскому чиновнику Фирая не стала снимать украшение, изготовленное в цветах американского стяга.

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Султанова-Жданова – заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике. Специализировалась на длинных дистанциях и марафоне. На Олимпийских играх 1996 года выступала на дистанции 10 000 метров, но не смогла выйти в финал.

В 1995 году со временем 2:34.44 выиграла знаменитый Стамбульский марафон. Спустя 5 лет заняла второе место на Сибирском международном марафоне, установив время 2:36.07.

В 2006 году стала победительницей Хьюстонского марафона (2:32.25).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую чемпионку Олимпиады-2020 высмеяли за прогиб перед Путиным. Российская синхронистка, рассказывая о выступлении команды на Олимпиаде-2020 в Токио, отметила, что это было бы невозможным без главы Кремля.