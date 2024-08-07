Российская чемпионка попыталась отравить соперницу на турнире по шахматам. Видео

Чемпионка Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по шахматам Амина Абакарова вылила ртуть от градусника рядом с доской соперницы Умайганат Османовой на чемпионате Дагестана. Момент, когда титулованная спортсменка, пыталась отравить соперницу, попал на видео.

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Девушке, которая играла за этим столом чуть позже стало плохо, закружилась голова, ей вызвали скорую.

По информации Telegram-канала 112, Абакарова заявила, что это было импульсивное решение, связанное с личной неприязнью и никакого отношения к шахматам и турниру не имеющее. Якобы Османова говорила за спиной Амины гадости про нее саму и ее родственников. Навредить оппонентке она не хотела, только напугать.

Полиция проводит проверку по статье "Причинение лёгкого вреда здоровью".

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