Российская чемпионка мира пошла против Путина: разбрызгивая ругательства, меняют русские буквы на латинские

12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин и чемпионка Европы Александра Костенюк написала эмоциональный пост в Instagram, посвященный массовой истерии в России из-за "спецоперации", которую начал Владимир Путин в Украине. По мнению 38-летней россиянки, у нее в стране появилось очень много "просветителей, которые учат, что такое патриотизм и делят мир на "патриотов" и "предателей".

Костенюк возмущена тем, что ее заставляют любить правительство РФ, отождествляя это со страной.

"Считают, что критика действий правительства, является предательством Родины. Размахивая флагами, разбрызгивая ругательства, меняя русские буквы на латинские, кричат, что только их точка зрения и есть правда", – написала Костенюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Константиновна была шокирована полномасштабным вторжением ее родной России в Украину. По словам гроссмейстера, она до последнего не верила, что такое возможно и теперь понимает, насколько важна свобода.

Костенюк, как и все в стране, в начале 2022-го следила за новостями и слышала слухи о вторжении, но считала, что это все выдумки.

До этого российский чемпион мира по шахматам Сергей Карякин получил порцию оскорблений в интернете от российских болельщиков после своего доноса на Сhess.com. Популярный портал для онлайн-игры в шахматы 24 февраля стал недоступен в России.