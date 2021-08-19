Российская чемпионка Олимпиады рассказала о дружбе с украинками и высмеяла 'спорт – вне политики'

Российская синхронистка и чемпионка Токио-2020 Алла Шишкина призналась, что дружит со спортсменками сборной Украины. При этом она отметила, что не считает правильным кремлевский штамп о том, что спорт – вне политики.

Об этом сама Шишкина рассказала в интервью "Спорт-Экспресс". Она заявила, что недавно в социальной сети Instagram выложила ролик с песнью на украинском языке.

"Отметила в "сториз" всю украинскую сборную и написала, что никакие политические распри нас не разведут. Репостнули только две девочки. Остальные написали: "Алла, мы тебя тоже очень любим, но выкладывать такое не можем – будет выговор". Спорт вне политики? Да ладно вам, не прикидывайтесь дурачком. Спорт и политика идут рядом. Спорт – это так называемая мягкая сила. И я с пониманием отношусь к позиции украинских девочек", – отметила Шишкина.

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