России указали на ее место в мире после победы россиянина на ЧМ по плаванию. Фотофакт

Россиянина Мирона Лифинцева не упомянули в официальных публикациях после его победы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. 18-летний спортсмен завоевал золото на дистанции 100 метров на спине, установив юниорский мировой рекорд с результатом 48,76 секунды.

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Однако его успех оказался проигнорированным. После финала Лифинцева не пригласили на обязательное флэш-интервью, которое обычно транслируется в прямом эфире. Более того, European Aquatics в своих социальных сетях поздравила только серебряного и бронзового призёров, упомянув венгра Хуберта Коша и поляка Каспера Стоковски.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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