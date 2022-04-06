"России скажут спасибо". Главе Минспорта РФ припомнили Бучу после пафоса о величии страны

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, обращаясь к российским паралимпийцам, отстраненным от Параигр-2022 в Пекине, заявил, что Россия с высоко поднятой головой вернется в спорт. По словам чиновника, его стране еще скажут спасибо за то, как они продемонстрировали единство с дружескими странами.

"Важно показать, что мир очень хрупок и он зависит от действий конкретных людей, которые сохраняют приверженность к истинным ценностям. Я уверен, что Россия все преодолеет", – сказал Матыцин на церемонии открытия фотовыставки "Мы вместе. Спорт".

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Эти слова главы российского Минспорта вызвала бурю возмущений у болельщиков. Россияне интересуются, лечатся ли такие приступы пафоса и неадекватности или все-таки необратимы?

Юзеры поддержали слова про "мир очень хрупок", но с сожалением отметили, что Матыцин вряд ли имел истинную причину всех проблем.

Некоторые вспомнили нападение на Украину и резню в Буче: "Там "спасибо" на спутниковых мартовских снимках из Киевской области ".

Отметим, что несколько дней назад Матицин заявил о "значимости" РФ и получил ответку в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась о решении Международной федерации футбола (ФИФА) сделать русский язык, одним из официальных языков организации. Несмотря на то, что комментарий дипломата оказался максимально лаконичным, это не уберегло ее от издевок российских болельщиков.

Юзеры с иронией отмечают, что их соотечественница является эталоном дипломатии, намекая на пристрастие Захаровой к алкогольным напиткам.

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