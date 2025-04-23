Родителей отбросило взрывной волной: семью чемпионки Украины, пострадавшей от атаки на Одессу, спасали соседи

Родители чемпионки Украины по синхронному плаванию Владиславы Кочербы пострадали в результате жестокой атаки российских оккупантов по Одессе в ночь на 22 апреля. Квартира спортсменки подверглась разрушениям, а ее родных спасли соседи.

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В ночь на 22 апреля российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на Украину ударными беспилотниками. В частности, самый массированный удар по густонаселенному району города получила Одесса. Возникли пожары, повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура и транспортные средства.

Серьезные повреждения испытала и квартира чемпионки Украины по синхронному плаванию Владиславы Кочербы, которая в это время находилась в Канаде в составе национальной сборной, готовясь к III этапу Кубка мира. А вот ее родные находились дома и спаслись благодаря сообразительности соседей.

После взрыва беспилотника родителей спортсменки взрывной волной отбросило к стене, двери квартиры оказались заваленными обломками.

К счастью, не смотря на значительное разрушение жилья Кочербы, родители Владиславы остались живы, хотя до сих пор находятся в состоянии глубокого шока.

Также в результате последних атак россиян по Одессе фактически разрушен бассейн, в который спортсменка ходила на тренировку в детстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что призерки Олимпиады вспомнили ужасы первых дней вторжения, оккупированную дачу и признались, что давало надежду.

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