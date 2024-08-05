Так называемая Служба внешней разведки России обвинила США в подготовке материалов по дискредитации спортсменов из РФ и обвинению их в допинговых нарушениях. При этом в стране-агрессоре особо подчеркнули, что ожидают удар "по "самым русским" дисциплинам – художественной гимнастике, синхронному пла­ванию и фигурному катанию".

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Об этом говорится на официальном сайте СВРР. Россияне выдали бред о том, что "западники", как говорится в тексте заявления, якобы ведут себя нагло и мелочно – "их неспор­тивное поведение вызывает все большее отторжение у глобаль­ного большинства". При этом в РФ забыли указать, что именно Россия создала государственную систему допинга, которую использовали во время Игр в Сочи.

"США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кам­пании по "изоляции" России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия "громких расследовательских пуб­ликаций" о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. В фокусе внимания – дисциплины, в которых наша страна является глобально при­знанным лидером. По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота рос­сийских "художниц", синхронисток и фигуристов – всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, об­ман, иллюзия", – выдали в "СВРР".

Напомним, после Игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала ФСБ. По итогам расследования, РФ лишили 11 медалей.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта РФ Михаил Дегтярев со словами "то ли за допинг, то ли за участие в СВО" пришел в бешенство из-за отстранения российских спортсменов.

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