РФ в истерике обвинила США в ударе по "самым русским" видам спорта
Так называемая Служба внешней разведки России обвинила США в подготовке материалов по дискредитации спортсменов из РФ и обвинению их в допинговых нарушениях. При этом в стране-агрессоре особо подчеркнули, что ожидают удар "по "самым русским" дисциплинам – художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию".
Об этом говорится на официальном сайте СВРР. Россияне выдали бред о том, что "западники", как говорится в тексте заявления, якобы ведут себя нагло и мелочно – "их неспортивное поведение вызывает все большее отторжение у глобального большинства". При этом в РФ забыли указать, что именно Россия создала государственную систему допинга, которую использовали во время Игр в Сочи.
"США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по "изоляции" России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия "громких расследовательских публикаций" о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. В фокусе внимания – дисциплины, в которых наша страна является глобально признанным лидером. По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских "художниц", синхронисток и фигуристов – всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия", – выдали в "СВРР".
Напомним, после Игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала ФСБ. По итогам расследования, РФ лишили 11 медалей.
Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта РФ Михаил Дегтярев со словами "то ли за допинг, то ли за участие в СВО" пришел в бешенство из-за отстранения российских спортсменов.
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