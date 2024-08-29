"Режим раба". Макс Сергеев, служивший в ДШВ, рассказал, что на самом деле происходит в ВСУ
Известный спортивный журналист и бывший президент Федерации баскетбола Киева (2016-2020 года) Макс Сергеев опубликовал большой пост в соцсетях, где рассказал о засилье несправедливости в украинской армии. Сергеев после начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем на фронт.
Спустя 2.5 года Макс по состоянию здоровья смог уйти из ВСУ, признавшись, что его решение решение уволиться было связано с отсутствием гарантий справедливости в стране.
"Я так и не узнал, когда у меня появится возможность демобилизоваться без личных причин. С одной стороны, конституция гарантирует всем равноправие, с другой – мне непонятно, почему мой ребенок растет без меня, тогда как другие имеют рядом отца? Отсутствие понимания сроков службы, нормальной передышки и адекватной реабилитации - демотивируют сильнее прилетов. Потому что прилеты случаются время от времени, а ощущение, что тебя поюзали – постоянно", – пишет экс-президент ФБК у себя в Facebook.
Максим Викторович задается вопросом, почему одни существуют в режиме раба, а для других ничего не изменилось?
"Почему, через 2,5 года, будучи добровольцем, у меня прав меньше, чем у человека, который сейчас только планируют мобилизовать? Я честно попытался найти себе место, где смогу продолжать и быть полезным, потому что перестал физически и морально вывозить учебный центр. Все мои поиски разбивались вдребезги в тот момент, когда люди узнавали, что я уже служу. То есть мой опыт и умение – это не преимущество, а недостаток?!" – пишет уже бывший десантник.
Сергеев не понимает, почему все его контузии, ранения, потеря трудоспособности - становятся исключительно его проблемой и проблемой его семьи.
"Потерял слух? Ничего, послужишь еще. Мы дадим тебе возможность получить какие-то слуховые аппараты из самой дешевой линейки и там, где мы сами определим, но только на время службы, а потом как-то сам. Мммммм, твои друзья приобрели тебе нормальные слуховые аппараты? Мы с удовольствием воспользуемся тем, что ты снова стал почти полноценным…" – не скрывает эмоций автор.
Сергеев уверен, что менять что-то снизу – почти невозможно.
Если командир адекватный, он тебе это объяснит, если нет – от тебя избавятся. Возможно, в процессе ты погибнешь, потому что во время войны это легко делается", – признался Макс.
Сергеева увольняясь узнал, что государство не должно компенсировать ему все то, что он купил за свои средства, когда шел добровольцем.
"Из выданного у меня было только оружие, потому что я мобилизован, а не контрактник", - поражается Сергеев, попутно рассказывая историю, как ему не дали подписать профессиональный контракт.
"Весной 2023, прям перед тем, как меня отправлять на обучение во Францию, мне предложили контракт и офицерство. На тот момент я уже пол года был в должности командира взвода (конечно же неофициально, потому что если бы это было официально, мне пришлось бы доплачивать), иногда даже исполнял обязанности командира роты. Для подписания этого контракта я был отправлен в Днепр на ВЛК, удачно его прошел (мне пришлось договариваться с врачами, потому что если ты подписываешь контракт с ДШВ, ты должен быть здоров как космонавт, ха-ха-ха). Вернувшись из Франции я узнал, что мой контракт где-то проедал, пригласили приехать подписать еще один. Меня уже все поздравляли с "мамлеем", а командир подразделения при каждой встрече говорил: "Документы вот-вот будут, не волнуйся". выяснилось что контракт снова "потерялся", а мое офицерство вместе с ним… " – подытожил Сергеев.
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