'Режим раба'. Макс Сергеев, служивший в ДШВ, рассказал, что на самом деле происходит в ВСУ

Известный спортивный журналист и бывший президент Федерации баскетбола Киева (2016-2020 года) Макс Сергеев опубликовал большой пост в соцсетях, где рассказал о засилье несправедливости в украинской армии. Сергеев после начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем на фронт.

Видео дня

Спустя 2.5 года Макс по состоянию здоровья смог уйти из ВСУ, признавшись, что его решение решение уволиться было связано с отсутствием гарантий справедливости в стране.

"Я так и не узнал, когда у меня появится возможность демобилизоваться без личных причин. С одной стороны, конституция гарантирует всем равноправие, с другой – мне непонятно, почему мой ребенок растет без меня, тогда как другие имеют рядом отца? Отсутствие понимания сроков службы, нормальной передышки и адекватной реабилитации - демотивируют сильнее прилетов. Потому что прилеты случаются время от времени, а ощущение, что тебя поюзали – постоянно", – пишет экс-президент ФБК у себя в Facebook.

Максим Викторович задается вопросом, почему одни существуют в режиме раба, а для других ничего не изменилось?

"Почему, через 2,5 года, будучи добровольцем, у меня прав меньше, чем у человека, который сейчас только планируют мобилизовать? Я честно попытался найти себе место, где смогу продолжать и быть полезным, потому что перестал физически и морально вывозить учебный центр. Все мои поиски разбивались вдребезги в тот момент, когда люди узнавали, что я уже служу. То есть мой опыт и умение – это не преимущество, а недостаток?!" – пишет уже бывший десантник.

Сергеев не понимает, почему все его контузии, ранения, потеря трудоспособности - становятся исключительно его проблемой и проблемой его семьи.

"Потерял слух? Ничего, послужишь еще. Мы дадим тебе возможность получить какие-то слуховые аппараты из самой дешевой линейки и там, где мы сами определим, но только на время службы, а потом как-то сам. Мммммм, твои друзья приобрели тебе нормальные слуховые аппараты? Мы с удовольствием воспользуемся тем, что ты снова стал почти полноценным…" – не скрывает эмоций автор.

Сергеев уверен, что менять что-то снизу – почти невозможно.

Если командир адекватный, он тебе это объяснит, если нет – от тебя избавятся. Возможно, в процессе ты погибнешь, потому что во время войны это легко делается", – признался Макс.

Сергеева увольняясь узнал, что государство не должно компенсировать ему все то, что он купил за свои средства, когда шел добровольцем.

"Из выданного у меня было только оружие, потому что я мобилизован, а не контрактник", - поражается Сергеев, попутно рассказывая историю, как ему не дали подписать профессиональный контракт.

"Весной 2023, прям перед тем, как меня отправлять на обучение во Францию, мне предложили контракт и офицерство. На тот момент я уже пол года был в должности командира взвода (конечно же неофициально, потому что если бы это было официально, мне пришлось бы доплачивать), иногда даже исполнял обязанности командира роты. Для подписания этого контракта я был отправлен в Днепр на ВЛК, удачно его прошел (мне пришлось договариваться с врачами, потому что если ты подписываешь контракт с ДШВ, ты должен быть здоров как космонавт, ха-ха-ха). Вернувшись из Франции я узнал, что мой контракт где-то проедал, пригласили приехать подписать еще один. Меня уже все поздравляли с "мамлеем", а командир подразделения при каждой встрече говорил: "Документы вот-вот будут, не волнуйся". выяснилось что контракт снова "потерялся", а мое офицерство вместе с ним… " – подытожил Сергеев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!