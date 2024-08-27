'Решили отказаться': Россия объявила бойкот на Паралимпиаде-2024

Российские спортсмены отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже в качестве зрителей. Представителям страны-агрессорки запретили проходить вместе с остальными атлетами на параде, но пригласили на саму арену, однако они решили ее не посещать.

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Об этом в интервью порталу ВсеПроСпорт заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. По его словам, сами спортсмены якобы не видят смысла в посещении церемонии 28 августа, ведь многим из них стартовать уже на следующий день.

"Нас пригласили на церемонию участия в качестве зрителей. Но мы решили отказаться, поскольку в этом нет смысла. Процедура длинная и тяжелая, а у некоторых спортсменов уже на следующий день начинаются соревнования. Даже когда все было нормально, далеко не все атлеты участвовали в церемонии открытия по этим причинам", – сказал Рожков.

Отметим, что в Паралимпийских играх 2024 года примут участие 90 россиян. Они будут выступать под нейтральным флагом, им запрещено упоминать название своей страны, а кроме того, результаты представителей РФ не пойдут в медальный зачет.

Как сообщал OBOZ.UA, легкоатлетка сборной России Анна Кулинич‑Сорокина пожаловалась на запрет цветов РФ и названия страны на Паралимпийских играх-2024. Соревнования состоятся с 28 августа по 8 сентября в Париже.

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