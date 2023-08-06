Решение Верховной Рады по российской фехтовальщице спровоцировало оскорбления от ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков эмоционально прокомментировал требование Верховной Рады Украины пожизненно дисквалифицировать фехтовальщицу Анну Смирнову. Смирнова в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане проиграла украинке Ольге Харлан, а затем устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

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Поздняков заявил, что любая политическая организация, к которой относится парламент страны, "может говорить что угодно и призывать к чему угодно".

"Никакой юрисдикции и компетенции в отношении автономных спортивных организаций у него нет.То, что подобные призывы возникают, показывают лишь некомпетентность и глупость тех людей, которые принимают подобные решения", – скатился до оскорблений президент ОКР в интервью пропагандистам из Р-спорт.

Напомним, что в результате скандала на ЧМ Международная федерация фехтования сперва дисквалифицировала Харлан, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Позже появилось видеодоказательство, что Харлан была дисквалифицирована после давления со стороны России на организаторов турнира

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