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Решение Верховной Рады по российской фехтовальщице спровоцировало оскорбления от ОКР

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
207
Решение Верховной Рады по российской фехтовальщице спровоцировало оскорбления от ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков эмоционально прокомментировал требование Верховной Рады Украины пожизненно дисквалифицировать фехтовальщицу Анну Смирнову. Смирнова в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане проиграла украинке Ольге Харлан, а затем устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Видео дня

Поздняков заявил, что любая политическая организация, к которой относится парламент страны, "может говорить что угодно и призывать к чему угодно".

"Никакой юрисдикции и компетенции в отношении автономных спортивных организаций у него нет.То, что подобные призывы возникают, показывают лишь некомпетентность и глупость тех людей, которые принимают подобные решения", – скатился до оскорблений президент ОКР в интервью пропагандистам из Р-спорт.

Решение Верховной Рады по российской фехтовальщице спровоцировало оскорбления от ОКР

Напомним, что в результате скандала на ЧМ Международная федерация фехтования сперва дисквалифицировала Харлан, но на следующий день приостановила свое решение.

Решение Верховной Рады по российской фехтовальщице спровоцировало оскорбления от ОКР

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Решение Верховной Рады по российской фехтовальщице спровоцировало оскорбления от ОКР

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Позже появилось видеодоказательство, что Харлан была дисквалифицирована после давления со стороны России на организаторов турнира

Решение Верховной Рады по российской фехтовальщице спровоцировало оскорбления от ОКР

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