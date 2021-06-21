Рекордсменка Украины погибла в ДТП: новости спорта 20 июня
21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган погибла в ДТП, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко категорично высказался о ничьей в матче Евро-2020 с Австрией.
Кроме того, российские СМИ опасаются, что их команду оставят за бортом плей-офф Евро-2020 в матче Украина – Австрия.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 20 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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