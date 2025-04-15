Рекордсмен и двукратный чемпион мира по легкой атлетике был убит в результате минометного обстрела

Один из самых известных суданских спортсменов, легкоатлет Абубакр Каки, погиб в результате минометного обстрела жилых районов города Эль-Фашер. Снаряд попал в его дом в районе аэропорта. По данным очевидцев, также пострадали несколько членов его семьи.

Видео дня

По информации Sudafax, обстрел был осуществлён боевиками джанджавид и стал частью серии атак на город, расположенный в штате Северный Дарфур. Каки скончался на месте, получив смертельные ранения от разрыва мины.

35-летний Абубакер Каки Хамис специализировался на беге на 800 метров. Он стал двукратным чемпионом мира в помещении (2008, 2010) и серебряным призером чемпионата мира на открытом воздухе (2011).

Побеждал на юниорском чемпионате мира (2008) и был бронзовым призером среди юношей на дистанции 1500 метров (2005). В 2007 году получил золото Африканских игр, а в 2008-м стал серебряным призером чемпионата Африки. Дважды участвовал в Олимпийских играх (2008, 2012), достигнув финала в Лондоне. В 2008 году установил юниорский мировой рекорд на дистанции 1000 метров в помещении (2:15:77).

В последнее время он находился в Эль-Фашере, куда вернулся, чтобы поддержать семью на фоне ухудшения гуманитарной ситуации.

Гибель спортсмена вызвала резонанс в суданском спортивном сообществе. Представители общественности призвали международные организации обратить внимание на ситуацию в Дарфуре и провести расследование обстрелов, в результате которых гибнут мирные жители.

За последние дни интенсивность обстрелов Эль-Фашера возросла. В условиях блокады и отсутствия гуманитарных коридоров власти предупреждают о риске развития масштабной гуманитарной катастрофы.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 марта умер знаменитый украинский легкоатлет, который стал первым чемпионом мира среди юниоров в истории независимости нашей страны, выигрывал золото на Всемирной универсиаде и выходил в финал Олимпийских игр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!