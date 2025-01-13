Накануне Нового года встретился со своим давним другом Георгием Джангиряном. За чашечкой кофе поговорили об этой проклятой войне с рашистами, а затем сменили тему разговора и перешли на регби. Оба отдали этой игре не один год, в составе киевских команд выигрывали медали чемпионата Украины, Кубок страны.

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В 33 года, став мастером спорта, я завершил карьеру игрока столичного "Авиатора". Работая спортивным журналистом на телевидении, радио и в газетах, о любимой игре не забывал. Георгий же остался в регби и плодотворно работал в "Авиаторе".

В 2006 году Джангиряна избрали президентом Федерации регби Украины. Раскрылся его талант прекрасного организатора. Это были четыре успешных года для украинского регби. Высоким был уровень чемпионата страны, в котором борьбу за медали вели киевские клубы "Авиатор", "Политехник", "Арго", харьковский "Олимпик", одесский "Кредо-63", львовский "Сокол", хмельницкое "Подолье".

"Авиатор" выигрывал золотые медали чемпионата бывшего СССР, Кубок страны. "Политехник" играл в финале розыгрыша Кубка, выступал в высшей союзной лиге. Владимир Бобров, Анатолий Шеверев, Анатолий Гоняный, Олег Слюсарь успешно играли в сборной.

Взяли в руки овальный мяч и украинские девушки. Появились сильные команды по регби-7. Регби было в центре внимания украинских СМИ, телевидения. По итогам спортивного года "Авиатор" наряду с футбольным "Динамо", гандбольным "Спартаком", хоккейным "Соколом", баскетбольным "Будивельныком" несколько раз входил в число лучших команд Украины. А трибуны столичного стадиона "Спартак" на матчах регбистов всегда заполнялись под завязку.

С успехом на высоком организационном уровне прошел в 2007 году в Киеве турнир по регби-7 с участием сборных Франции, Польши, Молдовы, Латвии, Литвы и Украины. Георгий Джангирян был избран членом Европейской федерации регби, а в 2009-м – в НОК. Также стал заслуженным работником физической культуры Украины.

В Киев приезжали руководители Международной и Европейской федераций регби. А в 2011 году Георгий Джангирян покинул пост президента Федерации регби Украины, который занимал на протяжении четырех лет.

Несколько моих вопросов Георгию Джангиряну.

- Георгий, во время твоего президентства регбийная Украина в мировом рейтинге находилась на 26-м месте, сейчас же скатилась на 54-е. На твой взгляд, в чем причина?

- Как по мне, причин этому несколько. В некоторых городах исчезли регбийные клубы. Понимаю – COVID, война. Но другие игровые виды спорта – баскетбол, волейбол, гандбол – постарались сохранить свои позиции. Считаю, не на должном уровне работала ФРУ с ее президентом, городские регбийные федерации. В это сложное время в украинском регби не было единства. Также были и другие причины, но о них говорить не хочется.

- Сколько сейчас выступает команд в чемпионате Украины?

- К сожалению, далеко не столько, сколько хотелось бы. У мужчин пять участников – сборные Киева, Харькова, Одессы, Львова и Хмельницкого. Во второй раз подряд первое место выиграла столичная сборная.

В чемпионате среди женщин стартовали сборные Киева, Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска. Представительницы столицы, к сожалению, вынуждены были сняться.

Относительно мужской сборной Украины, то она выбыла из дивизиона Трофи, и сейчас оказалась в третьем дивизионе Конференции. В группе ее соперниками являются команды Словакии, Венгрии и Австрии.

- В конце ноября прошлого года истек срок восьмилетнего пребывания на посту президента ФРУ Евгения Баженкова. Известны претенденты на его место?

- Я не осведомлен. Хотелось бы, чтобы будущий президент ФРУ знал регби и любил эту игру. Чтобы члены президиума Федерации были его единомышленниками и вместе многое делали для возрождения популярности регби в стране. Ведь мы отстали от ведущих европейских регбийных стран где-то лет так на 25.

Прорвалась на олимпийский футбольный турнир наша сборная. Хотелось бы, чтобы это сделали также регбисты и регбистки Украины. А для этого нужна конкретная долгосрочная стратегия развития регби в стране.

- По характеру Георгий Джангирян - оптимист. Веришь в возрождение украинского регби?

- Верю!