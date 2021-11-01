'Разгоняют мегазраду': звезда легкой атлетики высказалась о допинге в Украине

Призерка Олимпийских игр по легкой атлетике и депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ольга Саладуха призывает не драматизировать ситуацию после того, как в конце октября Украину обвинили в масштабных махинациях с допингом. Некоторые чиновники сразу же заявили, что над нашим спортом нависла угроза серьезных санкций.

Впрочем, Саладуха считает, что нужно просто найти истину, а не посыпать голову пеплом. На своей странице в Facebook бывшая чемпионка мира в тройном прыжке высказала собственное видение проблемы.

"У всех на устах скандал с опубликованием WADA данных о манипуляциях с допинг-пробами в Украине. Важно, что была мгновенная реакция – руководство Национального антидопингового центра ушло в отставку. Если проблемы действительно существуют, Украина не будет их скрывать", – заявила Ольга.

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В то же время она покритиковала тех, кто поднимает панику.

"Кое-кто пытается разогнать в СМИ "мегазраду" и ставит крест на участии украинских спортсменов в международных соревнованиях, включая Олимпиаду. Думаю, такие выводы делать рано, ведь у нас нет окончательного отчета WADA. Но украинской общественности следует провести внутреннее расследование, которое должно быть объективным и неманипулятивным", – уверена спортсменка.

В то же время бывший замминистра спорта Игорь Гоцул считает, что "последствия допингового скандала будут катастрофическими".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта отреагировал на допинг-скандал в Украине: "Накажем жестко".