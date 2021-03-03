Олимпийский чемпион замерз насмерть в России

Чемпион Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов умер от переохлаждения, сообщает МК со ссылкой на друга погибшего Александра Евдокимова.

Евдокимов рассказал, что Блинов поехал из своей деревни Андреевское в Можайск, а возвращался домой на такси. Водитель не довез бывшего спортсмена до дома, высадив его за 500 метров. Таксист объяснил это тем, что не сможет проехать дальше из-за сильного снегопада.

В тот момент Блинов не очень хорошо себя почуствовал, но вышел из авто и попытался добраться домой. Когда до его места жительства оставалось 150 метров, он упал в сугроб и замерз.

Как отмечает газета, в тот же вечер мимо дома Блинова проезжала тренер конноспортивного клуба и заметила человека, буквально ползком перебиравшегося через дорогу. Женщина вызвала скорую, однако приехавшая на вызов бригада никого там не обнаружила.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион-1980 в командном троеборье по конному спорту Александр Блинов пропал 9 февраля в Подмосковье. 2 марта его нашли мертвым.